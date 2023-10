The Weeknd pasó por Argentina en sus dos fechas estipuladas en el estadio Monumental de River Plate donde el 18 y 19 de octubre presentó su "After Hours Til Dawn" y repasó sus dos últimos discos, ademàs de sus hits y sus comienzos.

El intérprete que viene de girar por el mundo y se encuentra en el tramo final visitando los países de Latinoamérica deslumbró al público argentino con quien no se encontraba desde 2017.

Con la emoción a flor de piel las luces del estadio se apagaron 21:15 hs para dar comienzo a una de las mejores puestas en escena de las últimas décadas y un show futurista con guiños a diferentes hitos de la cultura pop.

De esta manera, Abel Tesfaye saldría al escenario con la intro de "La Fama" acompañado por sus guardianas imperiales, para dar comienzo a un show inolvidable. La escenografía fue parte fundamental de la presentación y todo el campo del estadio Monumental se encontró dividido en tres escenarios: el principal donde se montaron los edificios emblemáticos del mundo, incluídos la Torre CN de Toronto como un guiño a su ciudad natal, y una pantalla detrás de ellos que mostraba visuales de un horizonte futurista post apocalíptico.

Asimismo del escenario principal se desprendía una pasarela donde se encuentra la imponente estatua de Hajime Sorayama que simula al robot utilizado en el vídeo musical «Echoes of Silence» que tendría una participación fundamental durante las casi 2 horas y media del espectáculo girando según la ocasión e iluminándose a tono con la atmósfera planteada.

El tercer tramo del escenario está compuesto por una plataforma cuadrangular donde flota una luna hinchable bajo la que Abel cantará alguno de sus hits más esperados. De esta manera, el músico interactuara durante todo el show en los tres espacios, mientras su "guardianas galácticas", con guiños a Star Wars bailaran, y desfilaran generando una sensación de culto. Mientras que los musicos estaran apostados entre los edificios que se prenderán fuego según el momento del show, así como la pasarela y las plataformas dispararán fuegos por doquier.

No obstante el cantante, quien se ha posicionado en la última década como uno de los artistas pop más influyentes y reconocidos de la música subiría al escenario enfundado con un casco a lo Daft Punk y una especie de brazo biónico y recién en la mitad del espectáculo dejaría ver su rostro.

Con la ciudad presentada por el artista y la multitud desorbitada por las diferentes estimulaciones emanadas desde el escenario, The Weeknd fue entonando «Party Monster», «Take My Breath», «Sacrifice», «How Do I Make You Love Me?», «Can't Feel My Face», «Lost in the Fire», «Hurricane», «The Hills», «Kiss Land», «Often», «Crew Love» y la muy celebrada «Starboy».

Ya con la cara descubierta y una gran sonrisa, Abel dio paso a la segunda parte del show en la que bajó a interactuar con el público y cantó con ellos “Out of Time”, al tiempo que las pulseras Xylobands (pulseras iluminadas) hacían lo suyo.

Más tarde vinieron “Wicked Games”, “Call Out My Name”, "In the night", "Earned It" y “Less Than Zero”, y una a una el cantante iba mechando las frases de sus imponentes letras para reversionarlas y dedicárselas a Buenos Aires.

Las pulseras comenzaron a titilar en un color amarillo y los primeros acordes de “Blinding Lights”, uno de los hits indiscutidos del músico, anunciaban que el final se acercaba, pero con el frenesí que dispone la rítmica de la canción, el público recibió el tema vitoreando y saltando mientras las luces hacían lo propio.

La expresión de Abel parecía intentar guardarse para sí las caras y sonrisas de los presentes a los que desde el escenario saludaba, pasadas las 23:00 The Weeknd entonaría, "Moth to a Flame" para decir adiós, sin bises, y desaparecer en aquella ciudad donde las luces brillarían ésta vez para indicar la salida.

“After Hours Til Dawn” arrancó hace más de un año y completó sus fases norteamericana y europea rompiendo toda clase de récords de ventas y asistencia a su paso y volviendo a ratificar así el status del artista como uno de los músicos más importantes de su generación y de este siglo.

Abel Tesfaye anunció que al finalizar esta gira dará inicio a una nueva etapa en su carrera que implica el final del proyecto con The Weeknd. Este acontecimiento sumó a la épica de un show histórico que es a su modo también una despedida, en una megaproducción de DF Entertainment, que pasó de inmediato a la lista de los mejores espectáculos no solo de este año sino de la década en Argentina.