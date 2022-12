Así como se coló El Wandi en la casa de Gran Hermano, se metió un papelito con información que puso sensible para Thiago Medina. Lo tuvo que asistir Juan, el psicólogo del programa, porque no tenía consuelo. El jugador que se había ganado el amor del público por su historia, por haber perdido a su mamá, por vivir algunas dificultades económicas; y que pasó a ser bastante cuestionado por apoyar su miembro contra el cuerpo dormido de Agustín, a tener sexo en todo momento y cualquier lado con Daniela, a tirarse pedos, a besar sin consentimiento a Nacho y hablar sobre las ganas que tiene de golpear a Alfa; ahora sufre por una noticia que no debería haber conocido ya que la ley primera de la casa es que no puedan saber nada de lo que pasa afuera.

Su lamento si hizo eco en la casa porque su crisis nerviosa fue grande. El oriundo de González Catán tuvo que ser contenido luego de que alguien del público lanzara un papelito que supuestamente tenía la información de que "varios medios habían compartido la noticia de que su papá, Julio Ricardo Medina, había sido detenido". Aunque no salió a la luz cómo llegó hasta el patio, se cree que fue lanzado envuelto en una piedra justo cuando Thiago estaba en el patio.

Si bien la detención es cierta, es información pasada y fue Daniela quien contó a Julieta y a Marcos que ella misma había visto lo que decía el cuerpo extraño en pleno jardín de la casa de Gran Hermano. Debido a esta situación, hubo muchos cortes en la transmisión del programa el último lunes que afectó el momento en que la participante lo contaba. Ocurrió lo mismo con Alfa que lo hablaba con Julieta y Romina.

En Twitter fue el primer lugar donde se viralizó lo ocurrido. “Parece que le dijeron a Thiago lo del papá preso por lo que dijo Alfa de que 'van a tener que cuidar el griterío de afuera' y porque Juli dijo que 'se re angustió'”, comentaron varios haciendo referencia a las personas que se acercan a la casa y traen información de lo que pasa afuera de su aislamiento.

Hace algunas semanas se conoció la noticia de que, en octubre, fue preso por ejercer violencia física hacia sus hijos. Horas después de lo sucedido, en plena gala de nominación, Thiago le había mandado saludos a su papá pero Santiago Del Moro había tenido que hacerse el desentendido. Es más, ni le respondió al jugador sobre el pedido que hizo. .

El papá de Thiago habría intentado ahorcar a su hijastro, Lautaro Cáceres, agredir físicamente a Camila Ayelén Deniz, la hermana de Thiago, y discutir con su hija Brisa. Fue Camila que, luego de refugiarse en la casa de un vecino, realizó la denuncia contra el hombre de 54 años. El hombre recuperó su libertad en la noche del martes 15 de noviembre y se difundió un video en las redes sociales donde aclaraba que "quiere estar bien" con su familia y que se quería reunir con ellos. "No soy un hombre violento y quiero recuperar a mi familia", decía en un videos desde el vehículo en que se trasladaba.

En el momento de la detención que habría ocurrido el 30 de octubre, a días de que Thiago ingresara en la casa de Gran Hermano, el periodista Mauro Szeta compartió: "A Julio Ricardo Medina le impusieron una restricción perimetral. Deberá evitar todo tipo de contacto con las medio hermanas del participante del reality".