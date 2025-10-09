La mejor noticia llegó, que todos esperaban; Thiago Medina fue dado de alta y la felicidad es total. Así lo confirmó Daniela Celis a través de su cuenta de Instagram en un hermoso comunicado. Habiendo pasado 28 días internado, casi un mes, hoy se irá a su casa para estar con sus hijas.

"El Misterio de Salud la Provincia Buenos Aires informa a través del hospital Mariano y Luciano de la Vega de Moreno que, tras 28 días de internación y tres intervenciones quirúrgicas ,el paciente dado de alta en el día de la fecha", expuso Celis.

Con una felicidad inmensa, sobre todo para Laia y Aimé, sus dos hijas, que hoy mismo podrán ver a su padre, finalmente el milagro se dio. A Thiago Medina le lograron salvar la vida luego que estuviera con sus pulmones altamente comprometidos y al borde de la muerte.

"El alta se concretará a las 12.30 horas, por la puerta principal del hospital, ubicada en Avenida Libertador 710, Moreno. Con un pleno acceso al derecho a la salud, el paciente completó una evolución clínica favorable con seguimiento multidisciplinario de los equipos de terapia intensiva, cirugía, kinesiología, clínica médica y enfermería", expone su parte médico.

Daniela Celis, Camila Deniz, su hermana, Julio, su papá, todos sus hermanos, los ex Gran Hermano, Nacho Castañares, Julieta Poggio, Romina Uhrig y tantas otras personas que esperaban este momento, finalmente se dio y llegó. De estar en un momento altamente crítico, Thiago pudo salir adelante y su familia está enteramente agradecida por las cadena de oración que llegaron.

Fuente: Paparazzi