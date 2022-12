Desde el comienzo de Gran Hermano 2022 (Telefe) que Thiago Medina y Nacho Castañares se mostraron muy unidos. Incluso, su relación de amistad y complicidad fue cuestionada por muchos fanáticos quienes aseguraban que los jóvenes tenían algo mucho más profundo que una relación de compañeros de reality show.

Así las cosas y para la felicidad de muchos seguidores del reality, los concursantes protagonizaron un momento muy caliente en la pileta. Se dieron miradas furtivas, un beso y mucha picardía. Por supuesto, las escenas no tardaron en viralizarse en las redes sociales. Pese a todo, esta no fue la primera vez que Nacho y Thiago tienen comportamientos que indican que son más que amigos: siempre suelen bromear con la atracción hacia el otro.

Después de haberse tirado a la pileta, el joven de La Matanza abrazó a su amigo y le dio algunos besos. Nacho trataba de alejar a Thiago, quien no paraba de insistir para tocarlo o besarlo. Esto llega en un contexto en el que el “noviazgo” entre Thiago y Daniela volvió a presentar fisuras en los últimos días y la pareja está que va y viene, con una primera ruptura, una posterior reconciliación que terminó en las escenas más fogosas dentro de la casa. Pero ahora, el joven de 19 años parece que llegó nuevamente a un punto de no retorno con la chica de las enormes pestañas.

Thiago y Nacho, muy cerca en la pileta de Gran Hermano 2022

Días atrás, la parejita derrochaba pasión y fuego a la vista de todos, pero parece ser que Medina está en una sintonía distinta a la de Daniela. De hecho, en un momento dado, le confió a sus compañeros que está un poco harto de las actitudes de ella. Y no lo hizo en los mejores términos: “Siempre lo mismo, ya me pudre, la verdad que me estoy pudriendo”, sentenció.

Alexis, uno de quienes acompañaba a Thiago en medio de su duro descargo, dijo: “Entramos como participantes y salimos como psicólogos, boludo”. En ese momento Medina, sin filtro alguno, le replicó: “Tendría que haber entrado diciendo que era gay”. Esta sorprendente revelación puso en una nueva perspectiva la historia entre los dos participantes, ya que hasta hace días la joven era fuertemente criticada por los internautas.

La mayor parte de las acusaciones apuntaban a que Daniela utilizaba a su novio a modo de estrategia, ya que Thiago es uno de los favoritos del público en el juego televisado que conduce Santiago del Moro. Ahora, algunos televidentes cuestionan si realmente no es la concursante quien está siendo aprovechada como un “mientras tanto” por él.

La fogosa reconciliación de Daniela y Thiago en Gran Hermano 2022

En los días previos, Daniela y habían tenido cruces con Alfa debido a los “ruidos sexuales” que ella produjo en sus encuentros fogosos con Thiago en la habitación de los hombres. Debido a los sonidos y a la incomodidad reinante, algunos de los jóvenes se fueron a otra habitación, en tanto que Alfa se quedó allí a la espera de poder decirles todo lo que pensaba al respecto. Primero, prendió la luz prendida, ya que supuestamente se había desvelado. Esa luz fue la que Thiago comenzó a cuestionar, para luego el mayor de la casa asegurarle que no quedaba bien que tenga relaciones sexuales frente a todos.

“¿Por qué no apagás esa luz, Alfa, por favor?”, cuestionó Thiago, ante lo cual, la respuesta recibida fue “porque ahora me desvelé, nenito”. Pero claro, eso sería solo la punta de lanza del momento que se avecinaba, y el joven, con la voz un poco más firme, le cuestionó: “Después rompés las pelotas cuando uno deja la luz prendida, loco”, mientras que se la escucha a Daniela susurrar un “tranquilo, ya está”.

El temperamento del mayor estaba cada vez más caldeado y lanzó un “Yo no jodo a nadie, Thiago, estaba acá durmiendo tranquilo. Andá a c... a la habitación de al lado a ver si Cata, Romina, y todos se la aguantan. Andá a c... acá al lado. Yo no soy un perrito que hago cualquier cosa en cualquier lado. Andá a gar... a la habitación de al lado a ver qué pasa”.