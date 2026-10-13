El proyecto educativo “This is Gualeguaychú”, desarrollado por el Profesorado de Inglés del Instituto Superior del Profesorado “Sedes Sapientiae” de Gualeguaychú, presentará su sexto libro, “Celebrities of Gualeguaychú”, el miércoles 14 de octubre a las 19:30, en la Biblioteca Popular Sarmiento.

La iniciativa comenzó en 2014 con la producción de textos y videos en inglés sobre lugares emblemáticos, atractivos turísticos y sitios de interés de la ciudad, que se publicaban en un blog. A partir de 2019, las producciones de los estudiantes comenzaron a compilarse en formato libro. Desde entonces, se publicaron cinco títulos dedicados a la ciudad, sus museos, los pueblos originarios de la región, los mitos urbanos y los ríos de Gualeguaychú.

La sexta publicación aborda la historia y el legado de nueve personalidades destacadas de la ciudad: Olegario Víctor Andrade, Gervasio Méndez, Luis N. Palma, José María Colombo, Camila Nievas, José María Sobral, Juan José Nágera, Luis Jeannot Sueyro y Carlos Mosto. La selección se realizó considerando figuras que dan nombre a calles y edificios locales, así como aquellas mencionadas en el Vals a Gualeguaychú.

El libro incluye dos salas de escape, una impresa y otra digital, destinadas a incentivar la lectura y trabajar la comprensión lectora en el aula. Al igual que los títulos anteriores, estará disponible en formato digital y de manera gratuita, bajo licencia Creative Commons. También se realizaron algunos ejemplares impresos como modelo.

“This is Gualeguaychú” es un proyecto colectivo del Profesorado de Inglés del Instituto Sedes Sapientiae que vincula el aprendizaje del idioma con el patrimonio histórico, cultural y natural de la ciudad.



“Además de generar materiales de interés turístico y educativo, promueve en los estudiantes el desarrollo de habilidades de investigación, selección de información, escritura, comunicación oral, producción visual y audiovisual y trabajo en equipo”, destacaron desde el Municipio.