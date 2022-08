Spagnol lo hizo de nuevo y conquistó a los cinco jurados. El tema interpretado por el joven de Gualeguaychú Thomas Spagnol y su compañero Nicolás Robul fue “Me siento mucho mejor” cuyo título original es I'feel a whole lot better (Me sentiré mucho mejor). Este tema fue escrito y grabado por primera vez en 1965 por el grupo de rocj norteamericano The Byrds y posteriormente fue popularizado por Charly García e nsu álbum Filosofía Barata y zapatos de goma de 1990.

En su cuenta de Instagram Thomas escribió: “Genteeeee, espero que andeeen bien! Estoy muy contento con esta experiencia y todo lo que está pasando, mil mil gracias por el apoyo que me están dando que es un montonazoo”.

El aguante de su familia en las redes

Horas después, en su batalla se lució con este temón acompañado de su guitarra. Su compañero fue muy elogiado por todos, pero el gualeguaychuense se ganó el respeto de los 5 coachs y además, fue Lali quien lo eligió para pasar a la siguiente etapa.

La coach los guió para desglosar cada frase de la canción, y así, interpretarla con sentimiento