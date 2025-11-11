La visita de Johnny Deep revolucionó al mundo de la farándula y Wanda Nara no fue la excepción, la “Bad Bitch” sacó a relucir nuevamente el culebrón turco - nacional denominado como “Wandagate” y tuvo un particular gesto con el artista.

Previo a su extensa entrevista con Verónica Lozano, el intérprete norteamericano atravesó los pasillos de Telefe en Martínez y allí se cruzó -muy casualmente- con la mediática, quien compartió el momento en su instagram y le agradeció con un palito para su ex, Mauro Icardi, quien se había mostrado como gran admirador de Deep.

“Un día casual en el canal. Johnny Depp gracias por tus amables palabras”, redactó Wanda en la plataforma junto a dos imágenes: en la primera, ambos posaron con la vista hacia la cámara y en la segunda, se fundieron en un abrazo al saludarse o despedirse.

En una hora, el posteo superó los 200 mil “Me gusta” y se hizo de comentarios como el de su mejor amigo y esteticista, Kennys Palacios, quien respondió “Muda es poco”. Entre tanto, ahora queda la pelota del lado de Mauro Icardi, quien se mantuvo al márgen hasta el momento.