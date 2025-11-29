El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla para la noche de este sábado y otra naranja para la mañana del domingo. Ambas son por lluvias y tormentas.

La alerta amarilla de este sábado abarca desde el centro al norte del territorio entrerriano. El área será afectada por tormentas, algunas localmente fuertes. Las mismas podrán provocar lluvias abundantes en cortos periodos, frecuente actividad eléctrica, ocasional caída de granizo y ráfagas que pueden superar los 80 km/h de forma localizada. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 70 mm, pudiendo ser superados en forma puntual.

En tanto, hay alerta naranja para la misma zona de la provincia para la mañana del domingo. El área será afectada por tormentas fuertes o localmente severas. Las mismas podrán provocar principalmente abundante caída de agua en cortos períodos, además de actividad eléctrica frecuente, ráfagas que pueden superar los 90 km/h y ocasional caída de granizo. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 80 y 100 mm, pudiendo ser superados de manera puntual. Hacia el sur de la provincia, se indica alerta amarilla este domingo.

Precauciones

Desde la provincia instan a la población a tomar los recaudos necesarios, por lo que se recomienda no sacar la basura. Retirar objetos que impidan que el agua escurra. Evitar actividades al aire libre. No refugiarse cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse.

Además, para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo, no permanecer en playas, ríos, lagunas o piletas. Estar atentos ante la posible caída de granizo. Tener siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.

Fuente: Ahora