El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anuncia que la provincia continúa bajo alerta amarillo por tormentas. La inestabilidad podría comenzar durante la madrugada y se extendería durante todo el día.

En Gualeguaychú, se aguarda por un domingo con chaparrones y tormentas aisladas durante todo el día. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 15 grados y una máxima de 21 grados.

En Paraná, La Paz, Victoria, Nogoyá y Diamante se espera que las máximas lleguen hasta los 25 grados y la mínima sea de 15 grados. Hay anuncio de tormentas fuertes y aisladas que comenzarían durante la madrugada y se extenderían durante toda la jornada.

En Concordia, Federal, Federación, Feliciano y San Salvador habrá mínima de 16 grados y máxima de 25 grados. En estas ciudades se pronostica chaparrones por la madrugada y tormentas aisladas durante el resto del día.