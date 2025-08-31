SE VIENE SANTA ROSA
Tiempo en Entre Ríos: Gualeguaychú bajo alerta amarillo por tormentas
Después de un sábado nublado y muy ventoso pero sin lluvias, el pronóstico anticipa que este domingo llegaría la tormenta de Santa Rosa.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anuncia que la provincia continúa bajo alerta amarillo por tormentas. La inestabilidad podría comenzar durante la madrugada y se extendería durante todo el día.
En Gualeguaychú, se aguarda por un domingo con chaparrones y tormentas aisladas durante todo el día. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 15 grados y una máxima de 21 grados.
En Paraná, La Paz, Victoria, Nogoyá y Diamante se espera que las máximas lleguen hasta los 25 grados y la mínima sea de 15 grados. Hay anuncio de tormentas fuertes y aisladas que comenzarían durante la madrugada y se extenderían durante toda la jornada.
En Concordia, Federal, Federación, Feliciano y San Salvador habrá mínima de 16 grados y máxima de 25 grados. En estas ciudades se pronostica chaparrones por la madrugada y tormentas aisladas durante el resto del día.