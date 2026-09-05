El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informa que se pronostica un fin de semana con bajas temperaturas. En esa línea, anuncian que, para este sábado, las mínimas rondarán los 6 grados, y la máxima apenas llegará a los 15 grados.

A partir del domingo se anuncian varios días soleados, pero de frío intenso que se mantendrán hasta el próximo jueves cuando se espera que asciendan las temperaturas.

Así estará el tiempo este sábado



En Paraná, La Paz, Villaguay, Diamante y Nogoyá la mínima será de 8 grados y la máxima alcanzará los 16 grados. En la capital y alrededores se espera una jornada cielo parcialmente nublado.

En Concordia, Federal, Feliciano, Federación y San Salvador, en tanto, se aguarda una mínima de 8 grados y una máxima de 16 grados. Allí también se prevé un sábado parcialmente nublado.

En Colón, Uruguay, Tala e Islas, por último, se espera una mínima de 6 grados y una máxima de 15 grados. En estas localidades se pronostica un día algo nublado.