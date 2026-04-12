El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa que este domingo 12 de abril el cielo estará parcialmente nublado en la provincia. En esa línea, se anuncian posibles chaparrones durante la madrugada en la ciudad. Se aclara que no rige ningún alerta.

Así estará el tiempo este domingo



En Paraná, La Paz, Villaguay, Diamante y Nogoyá la mínima será de 16 grados y la máxima alcanzará los 26 grados. En la capital y alrededores se anuncia una jornada parcialemente nublada.

En Concordia, Federal, Feliciano, Federación y San Salvador, en tanto, se aguarda una mínima de 16 grados y una máxima de 26 grados. Allí también se prevé un domingo parcialmente nublado.

En Colón, Uruguay, Tala e Islas, por último, se espera una mínima de 16 grados y una máxima de 26 grados. En estas localidades se pronostica un día parcialemente nublado.