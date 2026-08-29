El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informa que tendremos un sábado mayormente nublado en la ciudad. En esa línea, se anuncian temperaturas similares a las de este viernes.

En Gualeguaychú se espera una mínima de 6 grados y una máxima de 19 grados. La jornada se pronostica con un día con cielo parcialmente nublado.

El domingo las condiciones serán casi idénticas a las de sábado, con una leve variación en la mínima que ascenderá a 7 grados. No hay pronósticos de lluvia.

Así estará el tiempo este sábado en otras localidades

En Paraná, La Paz, Villaguay, Diamante y Nogoyá la mínima será de 11 grados y la máxima alcanzará los 19 grados. En la capital y alrededores se anuncia cielo mayormente nublado durante toda la jornada.

En Concordia, Federal, Feliciano, Federación y San Salvador, en tanto, se aguarda una mínima de 11 grados y una máxima de 19 grados. Allí se prevé un sábado con cielo muy nublado.

En Colón, Uruguay, Tala e Islas, por último, se espera una mínima de 6 grados y una máxima de 19 grados. En estas localidades se pronostica un día con cielo parcialmente nublado.