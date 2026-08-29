Tiempo en Gualeguaychú: cuál es el pronóstico para este fin de semana
Después de un viernes soleado, el pronóstico extendido anticipa que tendremos un fin de semana mayormente cubierto.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informa que tendremos un sábado mayormente nublado en la ciudad. En esa línea, se anuncian temperaturas similares a las de este viernes.
En Gualeguaychú se espera una mínima de 6 grados y una máxima de 19 grados. La jornada se pronostica con un día con cielo parcialmente nublado.
El domingo las condiciones serán casi idénticas a las de sábado, con una leve variación en la mínima que ascenderá a 7 grados. No hay pronósticos de lluvia.
Así estará el tiempo este sábado en otras localidades
En Paraná, La Paz, Villaguay, Diamante y Nogoyá la mínima será de 11 grados y la máxima alcanzará los 19 grados. En la capital y alrededores se anuncia cielo mayormente nublado durante toda la jornada.
En Concordia, Federal, Feliciano, Federación y San Salvador, en tanto, se aguarda una mínima de 11 grados y una máxima de 19 grados. Allí se prevé un sábado con cielo muy nublado.
En Colón, Uruguay, Tala e Islas, por último, se espera una mínima de 6 grados y una máxima de 19 grados. En estas localidades se pronostica un día con cielo parcialmente nublado.