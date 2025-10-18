El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa un sábado con temperaturas máximas que rondarán los 24 grados en la ciudad de Gualeguaychú. La mínima será de 11 grados. Se esperan neblinas durante las primeras horas del día y cielo ligeramente nublado por la tarde. El mismo pronóstico se espera para Colón, Uruguay, Tala e Islas.

Las estimaciones anticipan que el calor regresaría la semana que viene.

Puede interesarte

En Paraná, La Paz, Villaguay, Diamante y Nogoyá la mínima será de 13 grados y la máxima alcanzará los 26 grados. En la capital y alrededores se esperan chaparrones durante la madrugada y cielo algo nublado el resto de la jornada.

En Concordia, Federal, Feliciano, Federación y San Salvador, en tanto, se aguarda una mínima de 13 grados y una máxima de 26 grados. Allí también se prevé chaparrones y cielo ligeramente nublado durante el sábado.