El lunes feriado se presentará en Gualeguaychú con cielo mayormente nublado y un marcado ascenso de la temperatura, con una mínima de 16°C y una máxima que alcanzará los 30°C, según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN). Hacia la noche podrían registrarse algunas condiciones de inestabilidad en la región, en el inicio de una semana que volverá a estar dominada por el calor en todo el territorio entrerriano.

El mismo panorama climático abarcará al resto de los departamentos del sur y de la costa del río Uruguay, como Colón, Uruguay, Tala e Islas del Ibicuy, donde también se prevén marcas térmicas de entre 16°C y 30°C con abundante nubosidad a lo largo del día.

En el resto de la provincia el tiempo acompañará con temperaturas similares y cielo entre parcial y mayormente cubierto. Sobre la costa del Paraná y el centro entrerriano —en departamentos como Paraná, La Paz, Villaguay, Diamante y Nogoyá— la mínima será de 16°C y la máxima trepará hasta los 29°C, con cielo mayormente nublado. En tanto, hacia el noreste provincial, en Concordia, Federal, Feliciano, Federación y San Salvador, se espera una mínima de 16°C y una máxima de 30°C, aunque con cielo parcialmente nublado.

De acuerdo con el pronóstico extendido del organismo oficial, el ascenso térmico se sostendrá durante los próximos días, con jornadas muy calurosas y máximas que superarán nuevamente la barrera de los 30°C.