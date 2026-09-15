Luego de un lunes que comenzó muy frío y se fue templando con el correr de las horas, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa un marcado ascenso de las temperaturas. La primavera que se avecina empieza a mostrarse lentamente, con un termómetro que irá subiendo día a día hasta alcanzar casi los 30 grados el finde.

En Gualeguaychú se espera para este martes, una mínima de 8 grados y una máxima de 22 grados. El día estará mayormente despejado.

Así estará el tiempo este martes



En Paraná, La Paz, Villaguay, Diamante y Nogoyá la mínima será de 9 grados y la máxima alcanzará los 20 grados. En la capital y alrededores se anuncia una jornada con cielo despejado.

En Concordia, Federal, Feliciano, Federación y San Salvador, en tanto, se aguarda una mínima de 9 grados y una máxima de 20 grados. Allí también se prevé un día soleado.

En Colón, Uruguay, Tala e Islas, por último, se espera una mínima de 8 grados y una máxima de 20 grados. En estas localidades se pronostica un día mayormente despejado.