El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa un sábado gris y con neblinas en la ciudad. En esa línea, se anuncia que las temperaturas mínimas rondarán los 8 grados y posibles lluvias por la noche. El domingo mejora el tiempo y se aguarda un refuerzo del frío, con mínimas de 2 grados. En tanto, la mínima anunciada para el lunes será de 4 grados.

Así estará el tiempo este sábado en Entre Ríos

En Paraná, La Paz, Villaguay, Diamante y Nogoyá la mínima será de 8 grados y la máxima alcanzará los 17 grados. En la capital y alrededores se anuncia una jornada con neblinas y cielo nublado.

En Concordia, Federal, Feliciano, Federación y San Salvador, en tanto, se aguarda una mínima de 8 grados y una máxima de 17 grados. Allí también se prevé un sábado nublado y con neblinas.

En Colón, Uruguay, Tala e Islas, por último, se espera una mínima de 8 grados y una máxima de 14 grados. En estas localidades se pronostica un día con neblinas y lluvias aisladas.