El Servicio Meteorológico Nacional -SMN- informa que rige un alerta amarillo por tormentas para este sábado por la noche en la provincia. En Gualeguaychú se pronostica un día nublado con 17 grados de mínima y 32 de máxima.

Así estará el clima este sábado en toda la provincia

En Paraná, La Paz, Diamante, Nogoyá y Villaguay indican 17 grados de mínima y 31 grados de máxima. En la capital y alrededores el cielo estará algo nublado y se anuncian y tormentas fuertes en horas de la noche.

En Concordia, Federal, Feliciano, Federación y San Salvador también se pronostican 17 grados de mínima y 31 grados de máxima. En estas localidades se espera un cielo nublado durante toda la jornada.

En Uruguay, Tala, Colón e Islas del Ibicuy se prevén 17 grados de mínima y 32 grados de máxima. Allí se anuncia cielo parcialmente nublado durante todo el sábado y tormentas por la noche.