El Servicio Meteorológico Nacional -SMN- anuncia que las tormentas persistirán en la provincia durante este sábado a la mañana. Por otra parte, se espera luego una mejora de las condiciones del tiempo. La nubosidad irá disminuyendo gradualmente, con ayuda del viento sur. Para el domingo ya no hay anuncios de precipitaciones.

En Gualeguaychú, las tormentas fuertes seguirán por la madrugada y el cielo se mantendrá nublado por la tarde. Las temperaturas mínimas serán de 14 grados y una máxima de 20 grados.

Así estará el clima este sábado en el resto de la provincia

En Paraná, La Paz, Victoria, Nogoyá y Diamante se espera que las máximas sean de 23 grados y la mínima sea de 17 grados. Se pronostican tormentas durante la madrugada y la mañana y cielo mayormente nublado por la tarde.

En Concordia, Federal, Federación, Feliciano y San Salvador habrá mínima de 17 grados y máxima de 23 grados. En estas ciudades también se anuncian tormentas fuertes durante las primeras horas del día y chaparrones por la tarde.

En Gualeguay, Concepción del Uruguay y Colón por último, se aguarda por un sábado con tormentas fuertes por la madrugada y cielo mayormente nublado por la tarde. Las temperaturas mínimas serán de 16 grados y una máxima de 21 grados.