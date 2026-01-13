El Servicio Meteorológico Nacional -SMN- prevé un martes con mucho calor para la ciudad. No obstante, se esperan algunas lluvias aisladas por la tarde. Mañana el tiempo presentaría iguales condiciones que hoy, pero sin inestabilidad.

No obstante, la probabilidad de lluvias irá en ascenso y se espera que las precipitaciones comiencen en horas de la madrugada del jueves, para luego incrementar intensidad hacia el mediodía y las primeras horas de la tarde.

Así estará el tiempo este martes



En Paraná, La Paz, Victoria, Nogoyá y Diamante se espera que la mínima sea de 18 grados y la máxima de 32 grados. En la capital y alrededores se espera una jornada con cielo parcialmente nublado.

En Concordia, Federal, Federación, Feliciano y San Salvador habrá mínima de 17 grados y máxima de 31 grados. En estas ciudades se anuncia un martes con cielo mayormente nublado.

En Gualeguay, Concepción del Uruguay y Colón por último, también se aguarda por un día parcialmente nublado. Las temperaturas serán similares a las de las localidades anteriores, con una mínima de 20 grados y una máxima de 33 grados.