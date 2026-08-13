Tiempo en Gualeguaychú y Entre Ríos: el frío y las lloviznas continuarán este viernes
El pronóstico anticipa una jornada gris e inestable en gran parte de la provincia, con temperaturas que se mantendrán bajas. En la ciudad se espera una mínima de 9 grados y una máxima de 15.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé cielo nublado y condiciones inestables para este viernes, con probabilidad de lloviznas y lluvias aisladas en distintos sectores de Entre Ríos. Las temperaturas mínimas rondarán los 10 grados y las máximas se ubicarán entre los 15 y 16.
En Gualeguaychú, Colón, Uruguay, Tala e Islas, se espera una mínima de 9 grados y una máxima de 15. Para esta zona se pronostican lloviznas durante la jornada.
En Paraná, La Paz, Villaguay, Diamante y Nogoyá, la temperatura oscilará entre los 10 y 15 graods, con cielo nublado durante todo el día.
Por su parte, en Concordia, Federal, Feliciano, Federación y San Salvador, se prevé una mínima de 10 grados y una máxima de 16, con lluvias aisladas.
Según el pronóstico, las condiciones meteorológicas podrían comenzar a mejorar hacia el viernes de la próxima semana.