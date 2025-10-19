Gualeguaychú tendrá un domingo ideal para celebrar el Día de la Madre al aire libre. El Servicio Meteorológico Nacional prevé una jornada con cielo parcialmente nublado, temperaturas agradables y sin probabilidades de lluvia. La mínima será de 9° y la máxima alcanzará los 24°.

En el resto de la provincia también se esperan buenas condiciones. En Paraná, La Paz, Diamante, Nogoyá y Villaguay, las temperaturas rondarán entre los 14° y 25°, con un cielo mayormente despejado.

En tanto, para Concordia, Federal, Feliciano, Federación y San Salvador se anticipan 12° de mínima y 24° de máxima, con algunas nubes durante el día.

En general, Entre Ríos vivirá un domingo primaveral, con temperaturas templadas y sin pronóstico de lluvias en ninguna región.