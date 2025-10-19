PRONÓSTICO
Tiempo en la ciudad: ¿Cómo estará el clima para los festejos del Día de la Madre?
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa una jornada parcialmente nublada en Gualeguaychú, con una mínima de 9° y una máxima de 24°. No se esperan lluvias y el clima acompañará los festejos por el Día de la Madre.
Gualeguaychú tendrá un domingo ideal para celebrar el Día de la Madre al aire libre. El Servicio Meteorológico Nacional prevé una jornada con cielo parcialmente nublado, temperaturas agradables y sin probabilidades de lluvia. La mínima será de 9° y la máxima alcanzará los 24°.
En el resto de la provincia también se esperan buenas condiciones. En Paraná, La Paz, Diamante, Nogoyá y Villaguay, las temperaturas rondarán entre los 14° y 25°, con un cielo mayormente despejado.
En tanto, para Concordia, Federal, Feliciano, Federación y San Salvador se anticipan 12° de mínima y 24° de máxima, con algunas nubes durante el día.
En general, Entre Ríos vivirá un domingo primaveral, con temperaturas templadas y sin pronóstico de lluvias en ninguna región.