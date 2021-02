El viaje fue tan corto que la aplicación solo cobró 161 pesos y la adolescente no estaba sola en el viaje sino que compartió el recorrido con sus amigos.

El remisero asegura que ella y sus amigos le quisieron robar con un cuchillo

Hace semana que Rocío se encuentra detenida luego de haber denunciado que el remisero abusó de ella y, en medio de testimonios contradictorios terminó siendo acusada por robo agravado, según caratuló la fiscalía.

“Le di 400 pesos porque se iban a ir caminando. Le dije que vaya y venga en remis porque me da miedo que salga de noche. Ella pidió por la aplicación, no sé por qué no llamó a nuestro remis de confianza. Me dio un beso y se despidió. Me fui a dormir y a la madrugada me despiertan para decirme que estaba en la comisaría y que tenía que ir urgente. No entendía nada”, dice Claudia, la madre de la adolescente.

“Cuando la vi lloraba y me decía ‘mami, me quiso violar, me quiso violar’. Después hablé con su amigo, que tiene 16 y lo mismo. Me dijo exactamente lo mismo que mi hija. En la comisaría estaba el hombre este diciendo que mi hija le había querido robar el celular. Cuando llegó otro amigo del colegio de mi hija me dice que él escuchó todo, que ella le gritaba, que pedía ayuda”, recordó Claudia.

La fiscalía del fuero Penal juvenil de San Martín está a cargo de la investigación y pidió la detención de Rocío acusada de “robo calificado por el uso de arma” luego de la denuncia del conductor por el presunto asalto. (Telefé Noticias)