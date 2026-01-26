Este lunes siendo las 00:50 horas, personal policial de Comisaría Sexta intervino en las inmediaciones de Andrade y Perú, a raíz de un hecho caratulado como Amenazas en contexto de Violencia de Género y Desobediencia Judicial.

La denunciante, una joven de 19 años de edad, manifestó que su ex pareja, también de 19 años, sobre quien pesan medidas de restricción vigentes, la estuvo acosando mediante mensajes y llamadas telefónicas, como así también concurriendo reiteradamente a su lugar de trabajo, ocasionándole molestias. Asimismo, indicó que el también amenazó a uno de sus amigos con un destornillador.

Según lo denunciado, el masculino se hizo presente en el lugar de trabajo de la joven en reiteradas oportunidades entre las 18:00 y las 00:00 horas, desplazándose en una motocicleta.

Ante la situación, personal policial realizó recorridas en los alrededores, logrando interceptar al individuo en inmediaciones de Angelelli y Quijano, procediéndose a su aprehensión y secuestro de su motovehículo como así también de un destornillador.



Se dio inmediata intervención a la UFI de Género, quedando el aprehendido a disposición de la Justicia.