Tiene 5 años y salvó a su hermanita de morir ahogada: fue condecorado por los bomberos

Todo comenzó el pasado sábado cuando ambos jugaban en el patio de su casa. Alejandra, la mamá de ambos y de Romina (3 años), estaba cocinando.

De repente, la más pequeña caminó unos metros, se acercó a la pelopincho del vecino y se cayó. Patricio alcanzó a ver la manito de su hermana pidiendo ayuda y acudió corriendo a socorrerla. La agarró del brazo y la sacó de la pileta. En su desesperación, la apretó tan fuerte que logró que vomitara un poco de agua de la que había tragado.

"Cuando la ha visto en peligro, se hizo presente. En el mismo terreno hay dos casas, comparten el patio y la del lado tiene una pileta. Fue un segundo que se descuidó la madre mientras estaba cocinando", dijo a Cadena 3 Carlos Zabala, abuelo de los niños.

En ese momento, Alejandra salió corriendo con la nena en brazos hasta la calle y, junto a unos vecinos, lograron frenar a dos policías que pasaban por la puerta. Mientras el cabo Martín Arias y su compañero, Maximiliano Baptista, auxiliaban a la pequeña, la madre se desmayó y también tuvo que ser asistida.

"La pequeña se desmayó y todo fue desesperación. Mientras uno la atendía a ella, el otro llamaba al servicio de emergencias que llegó urgente. Las llevaron al hospital a una velocidad increíble. No sé si la reanimaron en el camino o en el hospital. Estuvo en observación hasta el otro día y gracias a Dios todo salió bien. Está de diez la nena", resumió.

Carlos, su abuelo, estaba internado en el hospital por un problema menor y desde ahí llamó al pequeño para tranquilizarlo.

"Lo hablé por teléfono y me empezó a contar a su forma. Me dijo que la nena se había caído al agua y que la levantó y le vomitó todo", recordó.

El reencuentro de Patricio y Romina con su mamá fue uno de los momentos más emocionantes de esta historia.

"Me fueron a ver a pediatría. Cuando los dejaron pasar, corrieron a abrazarme los dos. Creían que yo me había muerto. Me preguntaron por Milagros y les dije que estaba jugando con su abuela pero que estaba internada. Me abrazaron como nunca", contó Alejandra a Cadena 3.

La madre no sólo se sorprendió de la valentía del pequeño sino también de la pericia de los policías.

"Fueron unos héroes y unos ángeles que vinieron del cielo. Cuando vi que mi nena no respiraba, corrí a la calle. Después no sé qué pasó. Una vez en el hospital y ya recuperada de la caída, Milagros recibió la visita de los policías que la auxiliaron. De regalo, le llevaron una muñeca de tela", contó.

"Fuera de su horario, llegaron al hospital para ver cómo seguía. Uno por ahí escucha que critican a los hospitales o a la Policía pero hay gente muy humana", dijo.

Condecorado por los Bomberos Voluntarios

Al conocer el caso, los Bomberos Voluntarios de Santa Rosa de Calamuchita quisieron reconocerlo públicamente.

En su primer día de clases, el pequeño Patricio recibió la sorpresa de un grupo de bomberos que le entregaron un pergamino con unas profundas palabras y le regalaron un casco de bomberos y una placa.

"No se olvida nunca más de todo lo que pasó", dijo orgulloso su abuelo quien expresó que "siempre fue cuidador" de Milagros.