El miércoles 18 de febrero a las 9 comenzará en Concepción del Uruguay el debate en el marco del legajo “Ruiz Orrico, Juan Enrique s/Homicidio culposo agravado”. Las audiencias se realizarán en la sala del Tribunal de Juicio y Apelaciones los días 19, 20, 23, 24, 25, 26 y 27 de febrero.

El ex director del Instituto Portuario de Entre Ríos es acusado de matar a Brian Izaguirre, Lucas Izaguirre, Leandro Almada y Axel Rossi, todos jóvenes originarios de Basavilbaso, cuando se dirigían a trabajar en el frigorífico Fadel, ubicado en la ruta 39 cerca de Concepción del Uruguay.

El juicio

El debate será presidido por el vocal del Tribunal de Juicio y Apelaciones de Gualeguay, Darío Crespo. El Ministerio Público Fiscal estará representado por el fiscal Eduardo Santo, mientras que el abogado Mario Arcusin ejercerá la querella particular.

Por su parte los letrados Leopoldo Lambruschini, Félix Pérez y Leandro Monje asistirán al imputado Ruiz Orrico.

Los alegatos de apertura y de clausura del debate serán transmitidos en vivo y en directo, vía streaming, a través del canal de YouTube del Servicio de Información del Superior Tribunal de Justicia (STJ).

El siniestro

El fatal siniestro vial sucedió en la madrugada del 20 de junio de 2024 en esa cuando el vehículo Chevrolet Corsa en el que viajaban los trabajadores avícolas fue embestido frontalmente por un auto oficial que conducía Ruiz Orrico.

Las pericias realizadas determinaron que el acusado presentaba 1,59 gramos de alcohol en sangre al momento de producirse el choque. El excandidato a intendente de Concepción del Uruguay de Juntos por Entre Ríos había estado cenando en la casa de Mauro Vazón, presidente del Consejo de la Magistratura.

Las familias de las víctimas tienen miedo que los lazos de amistad del imputado hagan que evite una pena de prisión efectiva, condena que le cabría a cualquier ciudadano común por la cantidad de víctimas.

Con inicios de su carrera política en la Sociedad Rural, Ruiz Orrico fue candidato a intendente de Concepción del Uruguay en varias oportunidades por el PRO, partido en el que escaló posiciones hasta llegar al equipo de gobierno provincial en el comienzo de la actual gestión. Fue designado director del Instituto Portuario, cargo del que Rogelio Frigerio lo removió después del accidente fatal.

Ingreso de público y periodistas

El acceso a la sala de audiencias del juicio será cada día entre las 8 y las 8.50, ya que a las 9 se cerrarán las puertas y comenzará el debate. El ingreso quedará supeditado a la capacidad del lugar.

Las personas que quieran asistir deberán presentar su Documento Nacional de Identidad (DNI) y no podrán portar bolsos, mochilas ni equipos de mate. Los periodistas deberán acreditarse previamente a través del Servicio de Información y Comunicación del STJ.

Fuente: AHORA