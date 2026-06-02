Tim Payne pasó de ser el jugador “menos conocido” del Mundial 2026 a estar en boca de todos. En vísperas al comienzo de la Copa del Mundo, desde Argentina se volvió viral al defensor con una curiosa campaña en redes sociales encabezada por un creador de contenido local, la cual llevó al este previamente ignoto futbolista de 4.715 seguidores en Instagram a superar los cuatro millones. Tras el boom, el marcador de punta fue titular para Nueva Zelanda en la dura derrota por goleada 4-0 en un amistoso contra Haití en Miami.

Con el número 2, el lateral derecho de Wellington Phoenix F. C es titular para los All Whites -hoy con su camiseta alternativa- en el encuentro amistoso contra el seleccionado caribeño en el Chase Stadium de Fort Lauderdale, previamente utilizado por Inter Miami. Su primer juego después de la movida iniciada por Valentín Scarsini, conocido en redes como Scarso y que en el pasado realizó acciones similar con clubes europeos.

Pese a la enorme expectativa por su primer juego desde su inesperado salto al estrellato, Payne no logró contener a Ruben Providence dentro del área en lo que sería el 1-0 en favor del seleccionado haitiano a los 12 minutos del primer tiempo; una jugada donde falló en la marca y quedó en el camino ante el brillante giro del delantero rival.

Pese al error inicial, Payne salvó a su seleccionado con un bloqueo con su cuerpo para impedir que Haití aumente su diferencia en el marcador. Acción que despertó una tremenda ovación en el recinto en el sur del estado de Florida. Esa fue la última intervención de Payne en el encuentro, ya que saldría reemplazando en el entretiempo por Callan Elliott.

Sin la presencia del hombre del momento, los All Whites sucumbieron ante el poderío ofensivo haiteano y la derrota final finalmente por goleada, ya que Lenny Joseph, Frantzdy Pierrot y Markhus Lacroix se encargaron de consumar la tremenda victoria del seleccionado caribeño.

Fuente: TyCSports