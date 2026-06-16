Tim Payne, el lateral derecho de Nueva Zelanda que se viralizó en la antesala del Mundial y se convirtió en un fenómeno de las redes sociales, es protagonista del gran bombazo del mercado: será nuevo refuerzo de Olimpia de Paraguay tras finalizar su campaña en la Copa del Mundo. El futbolista que disputó la última temporada en Wellington Phoenix se incorporará al gigante paraguayo y disputará la Copa Sudamericana.

Si bien resta la confirmación oficial, el Decano realizó un sugestivo posteo en su cuenta de X, donde publicó el emoji de un brazo haciendo fuerza junto a la bandera de Nueva Zelanda. A su vez, medios reconocidos como Sky Sports ya dan por confirmada su llegada a Asunción tras la cita máxima.

Luego del empate del 2 a 2 ante Irán, el defensor de 32 años había sido claro sobre la posibilidad de oferta jugar en el fútbol argentino o sudamericano. "Eso sería algo a considerar”, expresó en ESPN. Sin embargo destacó que está enfocado en representar a su país, y que sueña con “superar el grupo y seguir adelante en el Mundial”.

De esta manera, Payne podría ser compañero del gualeguaychuense Juan Fernando Alfaro, mediocampista de Olimpia.

Si bien hasta hace un par de semanas era un completo desconocido, hoy es el deportista neozelandés con más seguidores (está varios millones por delante de los All Blacks). Todo nació por una búsqueda del influencer argentino Valen Scarsini, quien quiso encontrar al futbolista “menos famoso” entre los que disputan el Mundial 2026 para viralizarlo. Payne apenas superaba los 4.700 seguidores en Instagram. Es por eso que @ElScarso le pidió a sus seguidores que lo apoyaran.

En tan solo 48 horas, Tim Payne pasó a tener en su cuenta 1.6 millones de seguidores y después de descubrir el fenómeno, grabó un video en español para agradecer el cariño recibido. Actualmente el futbolista cuenta con 5.8 millones de seguidores en instagram, superando incluso a la cantidad de habitantes de su país (5.3 millones), y muy cerca de Vozinha, el arquero de Cabo Verde que amargó a España en su debut y también revolucionó internet.