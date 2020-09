Tinelli aparece en un documento secreto por utilizar una sociedad offshore

Consultado para esta investigación, una vocera del conductor televisivo explicó que el dinero que envió a cuentas de Meestral Assets en ese período estaba destinado al “pago de gastos personales” y que no fue declarado en su momento ante la AFIP “por discrepancias de interpretación”. Luego, - informó- fue incorporado al último blanqueo.

La información surge de FinCEN Files, la investigación global basada en más de 2.100 registros con informes de actividades sospechosas reportadas por bancos norteamericanos ante el organismo antilavado de los Estados Unidos. Los documentos fueron obtenidos por BuzzFeed News y compartidos con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), una organización con sede en Washington, y 400 periodistas socios de 109 medios de todo el mundo. Entre ellos, de Argentina, Infobae, La Nación y Perfil.

Dos informes financieros secretos (conocidos como ROS o SAR, en inglés) emitidos por FinCEN en junio y diciembre de 2014 reportaron como sospechosas casi 300 transacciones de Meestral Assets en el Espirito Santo de Miami, una entidad de Portugal que colapsó ese año envuelto en sospechas de facilitar el lavado de dinero vinculado a Venezuela, y fue disuelto por las autoridades portuguesas. A la cuenta de la firma offshore de Marengo ingresaron, entre junio del 2013 y octubre del 2014, USD 9,1 millones y salieron U$S 8,9 millones.

El Espirito Santo consideró que esas transacciones eran sospechosas y las reportó a la FinCEN porque el dinero que recibió Mestral Assets provenía de personas y entidades que no habían sido claramente identificadas, no tenían una actividad en el mismo rubro, o los fondos no tenían un propósito comercial aparente. Por eso, alertó al organismo antilavado sobre la “posibilidad de que el cliente (por la sociedad de BVI) utilice la cuenta bancaria como banco corresponsal para invertir en USD en nombre de personas en América Latina”.

Los SARs reflejan alertas de los oficiales de cumplimientos de prevención del lavado de dinero dentro de los bancos y las instituciones financieras, pero no son necesariamente indicativos de una conducta delictiva o una evidencia de irregularidad. Funcionan como una forma de advertencia a los reguladores gubernamentales y a las fuerzas de seguridad sobre actividades presuntamente irregulares y posibles delitos.

En el informe emitido por el organismo antilavado se advierte que Marengo “no ha proporcionado (al banco) documentación que identifique a sus inversores de manera oportuna”, aunque hace la salvedad que “podrían ser inversores legítimos que hayan invertido en el desarrollo inmobiliario del cliente”.

Según el documento, "algunos de los individuos fueron identificados como jugadores de fútbol profesionales, empresarios y conductores de televisión que parecen estar haciendo inversiones. Estas personas no pertenecen a una misma industria, lo que aumenta las sospechas sobre el uso de la cuenta como una cuenta corresponsal”.

La explicación de Tinelli

Consultado para esta investigación por el equipo argentino de ICIJ, la vocera de Tinelli explicó: “Las transacciones provienen de una cuenta radicada en el extranjero, que contiene fondos producto de actividades lícitas y perfectamente declaradas. Esos fondos se utilizaron para el pago de gastos personales y no fueron declarados oportunamente por discrepancias de interpretación. Finalmente, cuando se dictó la ley de sinceramiento fiscal, optamos por incluir esa cuenta”.

El reporte confidencial que forma parte de FinCen Files no informa los montos ni las fechas exactas de las operaciones del conductor televisivo. La vocera declinó brindar más detalles sobre los giros de dinero a Estados Unidos que quedaron bajo la lupa de las autoridades.

Versiones diferentes

Marengo, en tanto, dio otra explicación sobre el objetivo financiero de la sociedad offshore registrada en BVI en 2012. “Meestral Assets se creó con el objetivo de hacer un pool de inversiones inmobiliarias en los Estados Unidos, en esa época era el boom de los estados de Detroit y Florida. Pero el negocio no funcionó, se devolvió el dinero a los inversores y se cerró la cuenta en el Espirito Santo Bank. La empresa está en mi declaración jurada ante la AFIP, pero no tiene actividad”, afirmó ante la consulta de los periodistas del Consorcio.

Según el análisis realizado por ICIJ de los 2.100 reportes de operaciones sospechosas de la filtración, al menos el 20% contenían un cliente con una dirección en las Islas Vírgenes Británicas, en uno de los principales paraísos financieros del mundo.

El organismo antilavado de Estados Unidos consideró en el reporte de operación sospechosa que “es posible, pero no confirmado, que el cliente esté recibiendo dólares estadounidenses en esta cuenta de personas y entidades en representación de la inversión a través de una firma Amirante-Galitis Sociedad de Bolsa SA ubicada en Argentina y propiedad de su suegro, Eduardo Amirante”.

En un SAR previo, el organismo antilavado de Estados Unidos había consignado incorrectamente que el propietario de Amirante-Galitis Sociedad de Bolsa, era Marengo, pero lo corrigió en un reporte posterior. Marengo aclaró al equipo de ICIJ que no tiene relación alguna con esa firma.

El extracto del SAR de la FinCEN donde menciona que "algunos de los individuos (que operaron con Meestral Assets) fueron identificados como jugadores de fútbol profesionales, empresarios y conductores de televisión que parecen estar haciendo inversiones.

Conocida como AMIGAL SA, esta entidad financiera es propiedad de Eduardo Fortunato Amirante y de Jorge Galitis. Ambos financistas son reconocidos en la City porteña y fueron imputados en la causa conocida como “Fútbol Para Todos”. Con llegada directa a la cúpula de la AFA, fueron citados a indagatoria en septiembre del año pasado por la jueza federal Maria Servini por el manejo de los cheques del programa Fútbol para Todos durante el gobierno kirchnerista.

Marengo está casado con la hija de Amirante, Vanina Carla Amirante de Marengo, quien es dueña del 50% de Meestral Assets, según el documento de la FinCEN. Además de abogado, es representante de jugadores argentino de fútbol. Ante el Espirito Santo Marengo informó estar “involucrado en varios negocios”. Es dueño de la empresa Witan SA que exporta vinos y realiza inversiones a través de la empresa desarrolladora Inarch, coninversiones inmobiliarias en Uruguay y Miami.

Otros argentinos reportados

En el SAR de la FinCEN en el que parece mencionado Tinelli por sus transacciones con Meestral Assets, hay al menos otra veintena de argentinos reportados con algún tipo de operación con esta firma registrada en las Islas Vírgenes Británicas. Y de hecho, entre el total de 77 incluidos en este documento confidencial de 54 páginas, hay ciudadanos y entidades con domicilios en ciudades de las más diversas: Desde Londres a Shangai, pasando por Dubai, Zurich, Montevideo y Punta del Este.

Uno de ellos es Carlos Cassartelli, ex futbolista de Independiente, Huracán y de clubes de México. Consultado para esta investigación, en su entorno explicaron que su vínculo con Meestral Assets fue por una inversión financiera en bonos de países emergentes que en su momento le recomendaron oficiales de cuentas del Citibank. Aseguró haberla declarada oportunamente ante la AFIP.

Su explicación -al igual que la de Tinelli- también difirió a la de Marengo. Según precisaron, nunca hubo interés por una inversión inmobiliaria en los Estados Unidos. “Si encuentran algún departamento en Miami a su nombre, no dejen de avisar”, replicó un allegado de su confianza.

El nombre de Santiago Carnero aparece también en el informe secreto de la unidad antilavado, como otro de los argentinos que enviaron dinero a las cuentas de Meestral Assets. Sin embargo, el reporte no se precisa si se trata del entonces director del Banco Central o de su hijo homónimo, que también trabajaba en la entidad en ese momento.

En los documentos figura como dirección la calle Silvio Ruggieri al 2900 en la Ciudad de Buenos Aires, el mismo domicilio que Modasa SA, una sociedad familiar que presidió. Consultado para esta investigación, su hijo dijo que “no conocer a las personas ni a las sociedades nombradas” en el SAR. Carnero no informó ninguna inversión en el exterior en sus declaraciones juradas presentadas ante la Oficina Anticorrupción hasta 2015 inclusive.

Oriundo de Santa Cruz, y cercano a Osvaldo “Bochi” Sanfelice - socio histórico de los Kirchner en sus negocios en esa provincia-, Carnero padre fue designado director en 2009 de la firma Hotel Waldorf SA. La compra y explotación del hotel que lleva ese nombre ubicado en el barrio de Retiro está siendo investigada por la justicia argentina por presunto lavado de activos.

El equipo argentino de ICIJ que trabajó en FinCEN Files está compuesto por Mariel Fitz Patrick y Sandra Crucianelli (Infobae), Hugo Alconada Mon, Maia Jastreblansky, Iván Ruiz y Ricardo Brom (La Nación) y Emilia Delfino (Perfil).