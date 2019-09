Tinelli contra el glifosato: el conductor de ShowMatch criticó el uso del agrotóxico

"El glifosato está prohibido en 74 países. Acá en Argentina siguen fumigando a personas, escuelas, y a los alimentos que comemos. No vamos a hacer nada?", se interrogó el conductor televisivo.

Monsanto descubrió la molécula original del glifosato en 1969 y en el mundo se lo empezó a usar en 1974. Es un ácido que se formula como una sal para hacerlo soluble en agua. Las formulaciones comerciales constan de una sal de glifosato y un tensioactivo. Sus voceros afirman que su uso no es exclusivo de la soja. Se lo emplea tanto para otros cultivos a campo, actividades ganaderas, como en economías regionales donde también el objetivo es controlar malezas.

Hace dos años, Europa renovó la licencia del herbicida por cinco años. Entre otros organismos, la Agencia Química Europea concluyó que el "glifosato no es clasificado como carcinogénico". Además, en mayo pasado la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA, en sus siglas en inglés) no encontró riesgos para la salud humana derivados del herbicida glifosato.

Desde el Ministerio de Agricultura de la Nación salieron a criticar los datos y la postura del conductor de ShowM;atch: "El glifosato está prohibido en Arabia Saudita, Qatar, Kuwait, Bahrein y Emiratos Árabes. Algunos pocos países, como Sri Lanka, prohibieron el glifosato años atrás y recientemente lo han vuelto a incorporar. Existen países que han hecho declaraciones que próximamente prohibirán pero al momento no está prohibido. Hay otros países que dijeron que lo prohibían, como Austria y Vietnam, pero todavía no estaría del todo implementado. No son 74 países los que prohibieron el glifosato, sino cinco y que prácticamente no tienen agricultura", precisaron.

Sin embargo, también es cierta otra realidad: este año, la empresa Monsanto-Bayer fue otra vez condenada por los efectos nocivos del agrotóxico estrella de la compañía y los Tribunales de Estados Unidos determinaron que la multinacional debe pagar 2000 millones de dólares a un matrimonio que utilizó el químico (bajo la marca comercial Roundup).

La sentencia, la cuarta en menos de un año, también afirma que la empresa actuó con “negligencia”, al ocultar las consecuencias del veneno. A pesar de los fallos judiciales, de más de 830 trabajos científicos que confirman su nocividad y de las denuncias de decenas de pueblos fumigados, en Argentina aún es defendido su uso por funcionarios, empresarios del agro y medios de comunicación.