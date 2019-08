Tinelli contra Macri: "Nadie tiene el p...derecho a juzgar el voto de los argentinos"

A la noche, llegaron las respuestas. En primer lugar la del candidato del Frente de Todos, Alberto Fernández, que dijo en un canal de cable que "el único responsable es Mauricio Macri".

Pero también se oyó otra voz, menos previsible pero seguramente con pantalla mucho más caliente. Antes de comenzar su programa, Marcelo Tinelli improvisó un breve monólogo sobre las elecciones del domingo donde aconsejó a sus seguidores: "No te dejes vender el buzón de que votamos bien o mal. ¿Quién tiene el derecho a juzgar el voto de otro argentino? Por Dios. ¡Qué locura eso!"

"No se dejen llevar con esto de que son culpables, no son culpables de nada, son culpables de lo más lindo que es estar en democracia en la Argentina. Festejemos y aplaudamos eso", concluyó tomando distancia de lo dicho por Macri, después de haber resaltado lo importante que era para él cada votación, ya que durante su juventud se había visto privado de ese derecho "que llevó años y muchos sinsabores conseguir". "Los días de votación son maravillosos, todos somos iguales y todas las opiniones tienen el mismo valor e importancia", explicó como introducción al momento más fuerte de su discurso: "Estamos en momentos difíciles y hay que escuchar las demandas con responsabilidad porque creo que son urgentes. No podés decir 'Váyanse a dormir'. Con el mayor cariño para el Presidente, nos mandó a dormir sin tener los resultados".

Tinelli contra Macri

Antes, como contó en su programa, había dejado sentada su posición por Twitter:

Embed En un proceso democrático, lo más importante es aceptar la elección de la gente, SIEMPRE. Si te fue bien, lo festejás y sabés que tu idea era lo que necesitaba la gran mayoría. Si perdés, con mucha humildad, tratás de ver en que te estás equivocando y escuchàs las demandas. — marcelo tinelli (@cuervotinelli) August 12, 2019