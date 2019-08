Tinelli contra Macri: "¿Quién tiene el puto derecho de juzgar el voto de otro argentino?

"Esta grita no sirve para nada. Lo vengo diciendo desde hace bastante tiempo. Seguir descalificando al adversario no construye un país. No construye nada", señaló Tinelli y apuntó: "¿Quién tiene el puto derecho de juzgar el voto de otro argentino?", señaló el conductor a raíz de los dichos de Mauricio Macri que responsabilizó a los votantes. "Hay que respetar todas las ideas siempre. Ese compromiso y humildad tiene que empezar ahora mismo", señaló.

Luego se puso más serio y reflexionó sobre la importancia del voto: "A este país le costó mucho tener una democracia sólida. Llevó años de sinsabores. Por eso es emocionante ver lo que pasó ayer: los padres ylas madres fueron a votar con sus hijos, los aplausos de los jefes de mesa… Enseñarles el valor de elegir a quienes queremos que sean nuestros representantes".