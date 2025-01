Marcelo Tinelli, uno de los conductores más populares de la televisión argentina, está siendo noticia no solo por su carrera en los medios, sino también por su complicada situación financiera.

En los últimos días, el famoso animador se vio envuelto en un mar de rumores sobre sus deudas y la venta de una de sus propiedades más impresionantes. La mansión que Tinelli posee en Uruguay está valuada en 9 millones de dólares, pero, según fuentes cercanas, decidió reducir su precio a 8 millones con el fin de agilizar su venta y desprenderse de ella cuanto antes.

Este cambio de precio no pasó desapercibido, especialmente considerando las dificultades económicas que Tinelli estaría enfrentando, tanto en Argentina como en Uruguay.

Según un informe del programa “Puro Show”, el conductor se encontraría en una situación financiera crítica debido a las deudas que tiene, en especial con el club San Lorenzo y también en Uruguay, donde su situación fiscal parece ser aún más delicada. La venta de la mansión, en este contexto, sería una de las estrategias para intentar solventar sus problemas económicos.

Deudas en Uruguay

En cuanto a las deudas de Tinelli en Uruguay, la situación parece más que preocupante. "De 2022 debe 310 mil pesos uruguayos, de 2023 debe 333 mil pesos uruguayos y de 2024 adeuda unos 317 mil pesos uruguayos. En lo que va de 2025 ya debe 222 mil", explicaron en el mencionado programa. En total, la deuda acumulada por el conductor asciende a 1.268.000 pesos uruguayos, lo que en dólares representaría alrededor de 30 mil dólares.

Esta situación financiera no solo afecta la imagen pública de Tinelli, sino también sus relaciones con el municipio, donde tiene problemas por no cumplir con ciertos pagos. "Hay una deuda que mantiene con el municipio. Cuando se cumplieron 150 años, el municipio le entregó un reconocimiento y los periodistas fueron muy duros porque no quiso dar notas, tras recibir el reconocimiento", detalló el cronista.

El riesgo de remate

A pesar de que Tinelli está intentando vender su mansión en Uruguay, la venta parece estar siendo más complicada de lo que se había anticipado. Según la periodista Fernanda Iglesias, el conductor no estaría muy dispuesto a mostrar la propiedad a posibles compradores. Además, las condiciones fiscales en Uruguay no juegan a su favor, ya que el país tiene regulaciones estrictas en cuanto a las deudas de propiedad.

La panelista Pochi, quien también forma parte del programa “Puro Show”, agregó un dato crucial sobre las consecuencias de la deuda en este tipo de situaciones. "En Uruguay, si tenés una deuda muy grande, te ponen un cartel anunciando que la casa está en remate", indicó. (Con información de NA)