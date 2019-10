Tinelli volvió a hablar de "agrotóxicos" y arremetió contra el glifosato

"Argentina tiene el promedio más alto de uso de glifosato per cápita del mundo: más de 7 litros anuales por persona. USA no llega a 0,5 litros. En 2 décadas acá se pasó de 20 millones de litros de agrotóxicos a casi 400 millones. ¿De qué cuidado de personas y ambiente me hablan?", se preguntó el conductor de presentador.

Hace unos días, Tinelli ya había cuestionado el uso del glifosato, y en un texto, que también publicó en Twitter, aseguró que el agroquímico estaba prohibido en 74 países, mientras que "acá en Argentina siguen fumigando a personas, escuelas, y a los alimentos que comemos". Ante esta acusación, diversos referentes agropecuarios salieron a responderle y desmintieron sus afirmaciones.

Incluso el mismo Tinelli debió salir a admitir su error en un tuit en el que dijo: "No son 74 países donde está prohibido el glifosato? Ok. Error mío". Y siguió hablando sobre las demandas por su uso en Estados Unidos.

Tras la primera crítica, desde el Ministerio de Agricultura de la Nación salieron a contradecir los datos y la postura del conductor de ShowMatch: "El glifosato está prohibido en Arabia Saudita, Qatar, Kuwait, Bahrein y Emiratos Árabes. Algunos pocos países, como Sri Lanka, prohibieron el glifosato años atrás y recientemente lo han vuelto a incorporar. Existen países que han hecho declaraciones que próximamente prohibirán pero al momento no está prohibido. Hay otros países que dijeron que lo prohibían, como Austria y Vietnam, pero todavía no estaría del todo implementado. No son 74 países los que prohibieron el glifosato, sino cinco y que prácticamente no tienen agricultura", precisaron.

Sin embargo, también es cierta otra realidad: este año, la empresa Monsanto-Bayer fue otra vez condenada por los efectos nocivos del agrotóxico estrella de la compañía y los Tribunales de Estados Unidos determinaron que la multinacional debe pagar 2000 millones de dólares a un matrimonio que utilizó el químico (bajo la marca comercial Roundup).

La sentencia, la cuarta en menos de un año, también afirma que la empresa actuó con “negligencia”, al ocultar las consecuencias del veneno. A pesar de los fallos judiciales, de más de 830 trabajos científicos que confirman su nocividad y de las denuncias de decenas de pueblos fumigados, en Argentina aún es defendido su uso por funcionarios, empresarios del agro y medios de comunicación.