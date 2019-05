Tinelli y Pablo Granados en la ducha y a calzón quitado: "¿Harías un trío?"

“Dios piensa apagar el universo y te da la posibilidad de tener una última cena: ¿dónde la tenés? ¿Con quién comés? ¿Qué comés? ¿Qué música escuchás?”, indagó enjabonado Granados. Así, Tinelli reveló que comería milanesa con papas fritas con Mick Jagger y Gabriel García Márquez. De fondo: Honesty, de Billy Joel.

La segunda pregunta fue un poco más íntima. “Tu mujer te pide una noche de trío”, disparó Granados. De inmediato, Tinelli lo cortó en seco: “Dejate de joder”. “Pero te dice que podés traer a quien quieras”, resistió el humorista.

¿Qué respondió el Cabezón? “No se lo permitiría. No me hagas decirlo porque conmigo no va. ¿Hay que ser moderno y hacer un trío? No me gusta, soy celoso; no me gustaría. Ni con vos, ni con nadie. En serio te lo digo”, cerró.