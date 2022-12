Todo explotó el jueves 22 de diciembre, cuando De Paul decidió llevar a su hija al recital de Tini. Camila autorizó la salida, pero puso como condición que no se difundieran imágenes de la menor; algo que no ocurrió. De hecho, fue el propio futbolista el que posó en el VIP del predio junto a su hija y autorizó al equipo de prensa de Tini a compartir la fotografía.

La exposición de su hija disparó la furia de Homs, quien no sólo le escribió a su ex marido, sino que también acorraló a Tini por WhatsApp. El tono del diálogo fue explosivo, al punto que intercambiaron fuertes insultos y recriminaciones. Según trascendió, la bronca de la modelo radicó en la decisión de la cantante de 25 años de mantener el menor vínculo posible con los hijos de su novio (lo que le genera un problema adicional de agenda al deportista) y la "jugada de De Paul" quien, acorralado por las críticas por la distancia con Francesca y Bautista, autorizó la difusión de la imagen de la pequeña en el recital.

Fue durante ese mismo show que Tini rompió el silencio y por primera vez habló de la mala relación con Homs, aunque evitó desde ya mencionarla. "Muchas veces, la gente habla desde su propia tristeza, angustia o frustración y lo pone en otra persona; te quieren hacer sentir constantemente mal, pero uno tiene que verse a uno mismo, estar con la gente que ama, que realmente lo hace desde el corazón. Yo por eso duermo todas las noches en paz. Gracias por bancarme", sostuvo ante sus fans.

Después del tremendo cruce por WhatsApp, Tini tomó la decisión de bloquear a Homs y le dio instrucciones a su abogado para avanzar con una denuncia judicial por "acoso y hostigamiento". "Hasta acá llegué, Rodri", le habría dicho a su pareja. Desde el entorno de Camila reconocen que la pelea existió, aunque sostienen que si los chats se difunden, quien queda "peor parada" es la cantante, por los comentarios que habría escrito en torno a los menores.

"Es real que Camila ha sido bloqueada por la otra parte y, además, la otra parte (por Tini) no va a querer mostrar el diálogo porque quedaría muy mal parada en ese ida y vuelta", aseguró Pochis de Gossipeame en el ciclo A la tarde, al tiempo que reveló la conversación que mantuvo con la ex de De Paul: "La noté como saturada, pero bien. Cansada por la situación y por todo lo que se dice de ella. Le dije: 'Te admiro', y me respondió: 'Yo también me admiro'; por la paciencia que está teniendo".

Desde el entorno del jugador no comprenden el enojo de Camila, en especial después del millonario acuerdo que firmó con De Paul semanas antes del inicio del mundial. "Pensaron que con eso la iban a 'arreglar' y no fue así. Dicen: 'Ni millonaria se le pasa la furia'", precisaron desde el ciclo conducido por Karina Mazzocco.

De Paul, acorralado en España: el Atlético lo quiere vender y busca quedarse con Mac Allister

Ni el gran desempeño que De Paul demostró en el Mundial lo salvó en España: el jugador sigue como "futbolista transferible" del Atlético Madrid y sus días con el "colchonero" están contados.

Después de la eliminación en Champions, la caja del equipo dirigido por el "Cholo" Simeone está más ajustada que nunca y la venta de De Paul -que rondaría los 45 millones de euros- le permitiría al DT incorporar a otra de las figuras de la Scaloneta.

Y es que, para dolor de cabeza de De Paul, Simeone quiere sumar a Alexis Mac Allister, que con 24 años la rompió en el Mundial y es visto por el DT como el mejor refuerzo posible para el medio campo.