Las cábalas y el fútbol parecen ir de la mano. Y Tini Stoessel, que pasó de ser señalada como la responsable de desconcentrar a Rodrigo de Paul a ser el amuleto de la Argentina en el Mundial Qatar 2022, lo está sintiendo en carne propia. En el primer partido que el equipo comandando por Lionel Sacaloni fue derrotado por el de Arabia Saudita, la cantante no estuvo presente en el estadio. Pero, de todas formas, se convirtió en tendencia en las redes sociales cuando muchos la mencionaron por su relación con el delantero. Sin embargo, desde que ella llegó a ese país de medio oriente para alentar a la selección nacional, todas fueron alegrías para el conjunto albiceleste: ganó frente a México y Polonia en la fase de grupos y, finalmente, venció a Australia por los octavos de final.

Así las cosas, la nación entera está expectante por el partido que el equipo capitaneado por Lionel Messi deberá disputar el próximo viernes frente a Países Bajos por los cuartos de final. Y, como era de esperar, todos esperan ver a “Amuletini”, como la rebautizaron a Stoessel en las redes, alentando desde la platea del estadio. Sin embargo, según contó Guido Záffora en Es por ahí, por América, la cantante partió del aeropuerto de Doha con destino a Barcelona. ¿El motivo? Tiene que grabar un videoclip.

Cabe señalar que, si bien en la actualidad está de novia con un futbolista, Tini no tiene el perfil de una botinera clásica. Es que ella ya era una figura internacional consagrada cuando conoció a de Paul. Y, lejos de dejar su carrera de lado para acompañarlo, siguió trabajando tanto en sus lanzamientos musicales como en su gira, que el 22 y 23 de diciembre próximo la encontrará nuevamente presentando su show en el Campo Argentina de Polo de Buenos Aires.

Sin embargo, para llevar tranquilidad a todos los cabuleros, la idea de la intérprete de La Triple T es regresar a Qatar en los próximos días, para estar presente en el Lusail Stadium, donde el próximo 9 de diciembre el conjunto argentino se enfrentará a la selección conocida como La Naranja Mecánica.

La cena de Rodrigo De Paul con Tini Stoessel y amigos en Doha (Instagram)

El domingo pasado y tras haber pasado a la próxima ronda, los jugadores del plantel argentino tuvieron su día libre y pudieron recibir a sus familiares. Y, como era de esperar, Tini estuvo visitando a de Paul. Luego, Rodrigo compartió una cena con ella y con varios amigos que le hacen el aguante en cada partido, con una bandera que tiene su imagen y la de Messi abrazados. Y de la velada también participó su cuñado, Fran. Pero no estaba era el productor y padre de la cantante, Alejandro Stoessel, quien tras el partido del sábado viajó a Madrid para participar de una reunión.

El deportista, la artista y el resto de su s acompañantes se juntaron en Vertigo, un restaurante exclusivo que tiene una vista espectacular de la ciudad y se destaca no solo por su arquitectura sino también por sus platos y tragos. Si bien el hermano de Tini no arrobó a ninguno de los asistentes, el futbolista argentino no dudó en repostear la foto y agregar un comentario que demuestra su espíritu de estos días, entre desafíos, triunfos, amigos y amor: “Esta banda”, escribió, junto a varios emojis de corazones.