Durante el pasado fin de semana se disputó la tercera fecha del Ranking Nacional de Miras Abiertas, organizada por la Federación Argentina de Tiro, con competencia simultánea en siete sedes del país: San Carlos, San Rafael, La Plata, Carlos Villegas, Cerrillos, Córdoba y Concepción del Uruguay.

En la localidad vecina, los representantes del Tiro Federal Gualeguaychú cumplieron una buena labor. Hernán Ríos alcanzó el segundo puesto en la categoría Mayor B de Rifle de Quebrar 10 metros, con un total de 284 puntos.

Por su parte, Juan Martín Ríos Veronesi tuvo una sobresaliente actuación en la categoría Junior Mayor, al lograr el segundo puesto en Rifle Tendido 50 metros con 291 puntos. Además, participó en Rifle de Quebrar 10 metros, donde finalizó en la 11ª posición.