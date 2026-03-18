El Campeonato Apertura de Miras Abiertas 2026 de la Federación Argentina de Tiro se llevó a cabo este fin de semana en cinco sedes: Córdoba (provincia de Córdoba), Patria (provincia de Santa Cruz), Buenos Aires (provincia de Buenos Aires), Cerrillos (provincia de Salta) y San José (provincia de Entre Ríos). El torneo reunió a competidores de distintas categorías y edades, mostrando un nivel muy parejo en las pruebas de 10 y 50 metros, tanto en rifle de quebrar como en rifle tendido.

En cuanto a la participación de los tiradores de Gualeguaychú, Juan Martín Ríos Veronesi obtuvo el decimoquinto puesto en 10 metros Rifle de quebrar Junior Mayor, y el séptimo puesto en 50 metros Rifle tendido mira abierta Junior Mayor.

Por su parte, Hernán Ríos logró el tercer lugar en 10 metros Rifle de quebrar categoría Mayor B. Finalmente, Néstor Gil se ubicó en el decimoséptimo puesto en 50 metros Rifle tendido Mira abierta categoría Mayor A.