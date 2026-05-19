El fin de semana del 17 de mayo, una delegación de 19 tiradores de la Escuela de Tiro con Arco Gualeguaychú compitió en Oro Verde.

El torneo fue de nivel nacional, organizado por el Club Tiro con Arco Paraná bajo la Federación Argentina de Tiro con Arco - Fatarco

Nuestros arqueros obtuvieron excelentes resultados, que reflejan el crecimiento exponencial que viene teniendo la actividad en nuestra ciudad.

RESULTADOS

Categoría Compuesto Masculino

- Carlos Della Penna- Bronce 🥉.

- Heidenreich Sebastián 5°puesto.

Categorías sub 18- Compuesto

- Della Penna Carlos- Oro 🥇

Categoría Raso Masculino

- Della Penna Alejandro- Bronce 🥉.

- Muñiz Matias 5°puesto

Categoría Masculino +

- Fernández Ernesto- Bronce 🥉.

* Categoría Longbow Masculino

- DAddona Santiago- Bronce 🥉.

Categoría

- JP Recurvo 30 metros

- Rodríguez Nikodem Elena - 4° puesto.

- Aldaz Martina -5° puesto

Categoría: AA2 Recurvo WAesc. 50 metros

- Collazo Marcos- oro

- Categoría AA2 Raso Masculino

- Donoso Facundo- Oro

- Categoría AA2 esc. 30mtr.

- Larrea Walter- Oro

Categoría Raso Masculino esc.40mtr.

- Guzmán Pedro 4°puesto

Categoría Recurvo Esc. 40 metros

- Adrián Gómez- Bronce

- Taffarel Shulamit- 4° puesto.

Categoría Raso esc. 30 metros

- Garcia Washington- plata

Categoría Longbow esc. 20mtr

- Marin Mariana- plata

Categoría Raso esc. 20 mtr

- Trevissan Flor - plata

- Cergneux Guille- Bronce