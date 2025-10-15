El club Tiro Federal Gualeguaychú, representado por Juan Martín Ríos Veronesi, Hernán Ríos, Ariel Villanueva y Miguel Laterna, compitió el pasado fin de semana en el 3º Torneo Internacional Trasandino en el Polígono del Tiro Federal de San Rafael y contó con la organización de la institución local y la Federación Deportiva Nacional de Tiro al Blanco de Chile.

-La delegación del TFG obtuvo los siguientes resultados en el torneo:

Juan Martín Veronesi: Campeón en Rifle Tendido Mira Abierta categoría Junior, campeón en Rifle Tendido Mira Telescópica categoría Junior y 5° puesto en Rifle de Aire de Quebrar categoría Junior.

Hernán Ríos: 3° puesto en Rifle de Aire de Quebrar categoría Mayor, 4° en Rifle Tendido Mira Abierta categoría Mayor, 5° en Rifle Tendido Mira Telescópica categoría Mayor, 3° puesto en Pistola 9 milímetros a 15 metros categoría Tirador deportivo y 6° puesto en Pistola Militar 9 milímetros categoría Mayor.

Ariel Villanueva: 7° puesto en Rifle Tendido Mira Abierta categoría Mayor, 2° en Pistola 9 milímetros a 15 metros categoría Tirador deportivo, 4° en Pistola Militar 9 milímetros categoría Mayor, 5° en Pistola Militar 11.25 categoría Mayor.

Miguel Lanterna: Campeón en Rifle de Aire de Quebrar categoría Veteranos y campeón de la Copa Confraternidad con fusil Mauser.

Resultados por Equipo

La delegación del Tiro Federal de Gualeguaychú obtuvo los siguientes resultados en las competencias por equipo: 2° puesto en Rifle Tendido Mira Telescópica (Juan Martín Ríos Veronesi y Hernán Ríos), 2° en Pistola Militar 9 milímetros (Hernán Ríos y Ariel Villanueva), 3° en Rifle de Aire de Quebrar (Juan Martín Ríos Veronesi y Hernán Ríos), 3° en Rifle Tendido Mira Abierta (Hernán Ríos y Ariel Villanueva) y 7° en Rifle de Aire de Quebrar (Miguel Lanterna y Ramón Rodríguez del Tiro Federal de Rosario del Tala)

Medallero Final

La delegación del Tiro Federal de Gualeguaychú se ubicó en el 6° puesto en el medallero final, con un total de 20 instituciones participantes.