Múltiples llamados al 911 alertaron sobre detonaciones de arma de fuego en la intersección de calle Los Jacarandaes y Gianelli de Paraná este miércoles por la noche. Ante la situación, personal de la Guardia Especial se dirigió al lugar, y antes de llegar un vehículo los detuvo para informar que habían recibido disparos.

Al inspeccionar el rodado, se encontró a una mujer con aparentes lesiones por un disparo. De inmediato, se trasladó a la víctima al Centro de Salud Carillo y posteriormente al Hospital San Martín para una evaluación más exhaustiva.

En el lugar de los hechos, señalado por un familiar de la mujer lesionada, se identificó a un adolescente de 16 años, presunto autor de los disparos, quien fue demorado. En ese momento, otra persona salió del domicilio, también implicada en la agresión y al intentar ser identificada, se resistió, siendo finalmente demorada.

Tras asegurar a ambos sospechosos, se localizó en el patio de la propiedad un arma de fabricación casera y un cartucho. El fiscal interviniente ordenó la detención del mayor, quien fue trasladado a la Alcaidía de Tribunales, mientras que el menor fue enviado a la División Minoridad.

Se realizaron dermotests a ambos detenidos y se procedió al secuestro del arma y del cartucho completo calibre 12UAB. El procedimiento contó con la colaboración de personal de la Comisaría Novena, Decimosexta, División 911 y Policía Científica.