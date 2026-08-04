Un violento episodio se registró en Islas del Ibicuy, donde presuntos cuatreros fueron sorprendidos mientras trasladaban terneros faenados en una embarcación. Tras un intercambio de disparos, los sospechosos escaparon por los cursos de agua del Delta entrerriano.

El hecho ocurrió en la zona del arroyo Las Lechiguanas y volvió a poner en agenda la problemática del abigeato en la región.

Cómo fue el tiroteo con cuatreros en Islas del Ibicuy

Según la información inicial, los presuntos autores fueron descubiertos cuando transportaban animales recientemente faenados en una lancha. Al advertir la presencia de quienes intentaban interceptarlos, se produjo un intercambio de disparos.

Luego del tiroteo, los sospechosos lograron escapar por los cursos de agua del Delta. En la fuga abandonaron la embarcación que habrían utilizado para trasladar la carga robada.

En la lancha fueron hallados tres terneros faenados, que quedaron vinculados a la investigación por el robo de ganado. Hasta el momento no se informaron detenciones ni se difundió la identidad de los sospechosos.

Investigan el robo de ganado en el Delta entrerriano

La Policía y la Justicia continúan con las actuaciones para identificar a los responsables del hecho. La pesquisa apunta a reconstruir cómo se produjo el robo de los animales y cuál fue el recorrido de la embarcación utilizada.

El caso generó preocupación en la zona de Islas del Ibicuy, donde el abigeato afecta a productores y vecinos del Delta. La combinación de caminos rurales, cursos de agua y zonas de difícil acceso suele complicar los operativos de prevención y búsqueda.

Fuente: Ibicuy Noticias.