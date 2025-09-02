Roberto “Tito” Palacios cosechó su segunda medalla de bronce en el Mundial de Canotaje, en la modalidad Maratón, que se disputa en Gyor, Hungría.



El palista local hizo dupla con el japonés Isaai Takaneka, en representación de Argentina, y lograron el tercer puesto detrás de Hungría y Polonia, quienes se quedaron con el oro y plata respectivamente.

En su decimosegunda participación mundialista, Palacios logró dos medallas de bronce y tendrá la posibilidad de sumar una tercera, cuando dispute mañana la modalidad Short, sobre la distancia de 3.6 kilómetros y 3 acarreos, con una vuelta chica.