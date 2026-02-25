Roberto “Tito” Palacios, palista del club Regatas, participó el fin de semana en la apertura de la temporada del Campeonato Entrerriano de Canotaje y Stand Up Paddle (SUP). Lo hizo con dos primeros puestos en la disciplina SUP: campeón en Sprint Máster 200 metros y campeón en Fan Race Máster, sobre la distancia de 6 kilómetros.