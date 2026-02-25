EN PARANÁ
Tito Palacios tuvo una gran labor en el arranque del Campeonato Entrerriano de Canotaje y SUP
El palista local, único representante local en la competencia, obtuvo dos primeros puestos en la primera fecha organizada por Paraná Rowing Club.
Roberto “Tito” Palacios, palista del club Regatas, participó el fin de semana en la apertura de la temporada del Campeonato Entrerriano de Canotaje y Stand Up Paddle (SUP). Lo hizo con dos primeros puestos en la disciplina SUP: campeón en Sprint Máster 200 metros y campeón en Fan Race Máster, sobre la distancia de 6 kilómetros.
ComentariosDebés iniciar sesión para poder comentar