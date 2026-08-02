Este sábado por la noche, en el cuadrilátero del estadio de la Federación Argentina de Box, ubicado en el barrio porteño de Almagro, la gualeguaychuense Nahir Erlin disputó el título de la categoría superpluma de la Organización Mundial de Boxeo en un combate a diez asaltos contra la campeona uruguaya Maira Moneo.

En la primera mitad de la contienda, Erlin sorprendió con una estrategia inteligente apoyada en sus desplazamientos y el manejo de la distancia. Moviéndose constantemente desde afuera del alcance rival, la boxeadora local logró conectar manos claras sobre la uruguaya durante los primeros cinco asaltos, contrarrestando la presión inicial y tornando muy pareja la contienda en ese tramo inicial.

Sin embargo, conforme transcurrieron los minutos, la jerarquía de Moneo comenzó a inclinarse a su favor, desgastando el planteo táctico de la gualeguaychuense.



Terminado el décimo round, la definición quedó sellada en las tarjetas oficiales dictaminadas por las autoridades designadas bajo la supervisión del árbitro Gustavo Tomás. Los jueces Pugni y Geidó marcaron una tarjeta de 97-93 a favor de la defensora del título, mientras que el jurado Valera decretó un guarismo de 96-94, sellando de este modo el triunfo por decisión unánime para la boxeadora uruguaya.

Con esta victoria, Maira Moneo elevó su récord profesional a 18 victorias, 3 derrotas y 4 nocauts, completando su segundo compromiso del año 2026 tras haber conquistado el cetro regional el pasado febrero.

Por su parte, Nahir Erlin, dejó su historial en 7 triunfos, 2 caídas y 1 nocaut. Aunque el resultado en las tarjetas no fue favorable, su combate representa un hito valioso en su desarrollo deportivo: en lo que va de 2026 afrontó sus dos primeras experiencias a la distancia de diez rounds frente a oponentes de amplio recorrido internacional y disputando títulos oficiales, confirmando su capacidad para competir en el máximo nivel del pugilismo regional.