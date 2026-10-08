ORGULLO LOCAL
Tiziano "El Terrible" Hermosilla se consagró campeón argentino juvenil de boxeo
El boxeador local se quedó con el cinturón en la categoría hasta 64 kilogramos.
Tiziano “El Terrible” Hermosilla se coronó este jueves como campeón argentino juvenil en el Campeonato Nacional que se celebra en el estadio de la Federación Argentina de Box, en Buenos Aires.
El pupilo del gimnasio Dogo Boxing derrotó por puntos en la final de los 64 kilogramos al bonaerense Rodrigo Ricci y le dio un nuevo cinturón al boxeo entrerriano.
De esta manera, Hermosilla ratifica su presente y proyección en el deporte de los puños, sumando su segunda coronación nacional, ya que el año pasado se había consagrado campeón en los Juegos Deportivos Nacionales Evita en Mar del Plata.
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