Tiziano “El Terrible” Hermosilla se coronó este jueves como campeón argentino juvenil en el Campeonato Nacional que se celebra en el estadio de la Federación Argentina de Box, en Buenos Aires.

El pupilo del gimnasio Dogo Boxing derrotó por puntos en la final de los 64 kilogramos al bonaerense Rodrigo Ricci y le dio un nuevo cinturón al boxeo entrerriano.

Hermosilla junto al también gualeguaychuense Lucas Traversa, entrenador de la Selección de Entre Ríos.

De esta manera, Hermosilla ratifica su presente y proyección en el deporte de los puños, sumando su segunda coronación nacional, ya que el año pasado se había consagrado campeón en los Juegos Deportivos Nacionales Evita en Mar del Plata.