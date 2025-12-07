Tiziano Hermosilla, boxeador del club Sarmiento y pupilo de Juan Carlos Martínez, disputó su primer combate internacional, en el festival boxístico que tuvo lugar en el club Defensores de Colón y contó con la organización del TNC Boxing.

En una pelea pactada a tres rounds, Hermosilla derrotó -en fallo unánime- al uruguayo Jean Anastassoff y se quedó con el título internacional en la categoría hasta 64 kilógramos.

Hermosilla y su oponente Anastassoff durante el pesaje.

Con el triunfo, el púgil de 16 años cerró un año fantástico, que incluyó 10 victorias en igual cantidad de combates; tres títulos interprovinciales, la medalla de oro en los Juegos Evita de Mar del Plata y el flamante título internacional.

Dos derrotas y un triunfo para el resto de los púgiles locales en Colón

Además de Hermosilla, fueron protagonista de la velada Julieta Gatti, Jeremías Castillo y Alexander Ramírez, los tres del gimnasio Team Dulche del club Camioneros.

La “Tuti” Gatti perdió el título entrerriano hasta 54 kilógramos frente a la concordiense Sofía Palacios en decisión dividida.

Mientras que, Jeremías “ El Eléctrico” Castillo, cayó por puntos y Alexander Ramírez ganó por esa vía, en sus respectivos combates.