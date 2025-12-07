BOXEO EN COLÓN
Tiziano Hermosilla ganó en su primer combate internacional y despidió el 2025 invicto
El joven púgil local fue uno de los protagonistas de la velada que se llevó a cabo anoche en la ciudad de Colón. Derrotó al uruguayo Anastassoff y cerró la temporada con un título internacional. Además, terminó sin derrotas y campeón argentino.
Tiziano Hermosilla, boxeador del club Sarmiento y pupilo de Juan Carlos Martínez, disputó su primer combate internacional, en el festival boxístico que tuvo lugar en el club Defensores de Colón y contó con la organización del TNC Boxing.
En una pelea pactada a tres rounds, Hermosilla derrotó -en fallo unánime- al uruguayo Jean Anastassoff y se quedó con el título internacional en la categoría hasta 64 kilógramos.
Con el triunfo, el púgil de 16 años cerró un año fantástico, que incluyó 10 victorias en igual cantidad de combates; tres títulos interprovinciales, la medalla de oro en los Juegos Evita de Mar del Plata y el flamante título internacional.
Dos derrotas y un triunfo para el resto de los púgiles locales en Colón
Además de Hermosilla, fueron protagonista de la velada Julieta Gatti, Jeremías Castillo y Alexander Ramírez, los tres del gimnasio Team Dulche del club Camioneros.
La “Tuti” Gatti perdió el título entrerriano hasta 54 kilógramos frente a la concordiense Sofía Palacios en decisión dividida.
Mientras que, Jeremías “ El Eléctrico” Castillo, cayó por puntos y Alexander Ramírez ganó por esa vía, en sus respectivos combates.