En Mar del Plata, Tiziano Hermosilla se consagró campeón de los Juegos Deportivos Nacionales Evita, en la categoría de hasta 63 kilos, al vencer en la mañana de este sábado al cordobés Mateo Castillo en la final.

El pupilo de Juan Carlos Martínez, quien lo acompañó en el torneo, llegó más desgatado físicamente que su rival, dado que el púgil cordobés había superado las semifinales sin pelear, ya que su oponente santafesino debió bajarse por lesión. Mientras que Hermosilla superó en el cuadrilátero al representante de San Luis, Ignacio Barroso.

En diálogo con Ahora ElDía, Martínez destacó que fue un “triunfo claro” y analizó: “En las peleas anteriores lo mandé a Tizi a ir a buscar las peleas, trabajar la media distancia y sacar muchas manos. Pero este pibe Castillo era muy duro, pegaba fuerte e iba al frente. Entonces no quise arriesgar y le pedí que trabaje la distancia larga, es decir que se mueva por el cuadrilátero de forma lateral para entrar y salir, que eso le permitió pegar y no recibir golpes. Laburamos el contragolpe y eso lo frustró al rival. Además conectó los mejores golpes y fue un justo ganador”.

En su camino a la medalla de oro, el boxeador local le ganó a Ulises Salaber (Ciudad Autónoma de Buenos Aires), Thiago Velardez (Chaco) y en semifinales a Ignacio Barroso (San Luis).