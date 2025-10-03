Tiziano Hermosilla, pupilo de Juan Carlos Martínez, se clasificó a la final de la categoría de hasta 63 kilos, tras derrotar a Ignacio Barroso de San Luis. “Hoy Tizi estuvo muy bien, cumplió con lo planificado, que no era desgastarse para mañana, porque el rival de la final llega descansado, ya que su adversario en semifinales no se presentó por lesión. Entonces hoy era trabajar lo justo y necesario ante un pibe al que le habíamos ganado hace tres meses”, destacó Martínez,

“El cordobés es potente y pegador. Por eso, Tizi tiene que aprovechar su velocidad y salir a boxearlo para sacar puntos desde ahí”, anticipó el entrenador sobre Mateo Castillo, el rival en la final de este sábado, desde las 9 horas.