Tiziano Hermosilla, del gimnasio Dogo Boxing, se consagró campeón regional en la categoría hasta 64 kilogramos y logró la clasificación al Campeonato Nacional de Boxeo, que se llevará a cabo del 24 al 29 de agosto en San Juan.

Hermosilla, campeón de los Juegos Evita el año pasado, tuvo su primer combate el viernes frente a Mateo Castillo, representante de Córdoba. En un exigente enfrentamiento, el púgil local logró imponer su ritmo, dominar el cuadrilátero y conectar los mejores golpes para quedarse con la victoria en las tarjetas.

En la noche de este sábado, el crédito de Dogo Boxing y representante de la Selección de Entre Ríos volvió a subirse al ring para enfrentar al santafesino Diosnel Contreras. En otra intensa pelea, Hermosilla consiguió una nueva victoria que le permitió consagrarse campeón del Regional Zona 5, que reúne a representantes de Entre Ríos, Santa Fe y Córdoba.

De esta manera, el boxeador local obtuvo el boleto al Campeonato Nacional de Boxeo, donde representará a Entre Ríos y buscará seguir avanzando en una temporada que ya le entregó un nuevo título regional.